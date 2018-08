Cremlino conferma invito in Russia al leader nordcoreano Kim Jong-un

L'assistente del presidente russo Yury Ushakov ha affermato che l'invito al leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia resta in vigore e si sta lavorando sulle opzioni per la visita.

In precedenza il presidente Vladimir Putin aveva ribadito l'invito al leader della Corea del Nord per recarsi in visita in Russia. Aveva detto che la visita poteva avvenire nell'ambito del Forum Economico Orientale oppure poteva essere concordata separatamente tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi.

In un'intervista col giornale "Izvestia", rispondendo alla richiesta di far chiarezza sull'eventuale visita del leader nordcoreano in Russia, Ushakov ha detto che, alla luce delle indiscrezioni sull'incontro inter-coreano nell'ambito del Forum Economico Orientale a Vladivostok, Mosca parte dal presupposto che i leader delle due Coree non saranno presenti. Tuttavia Ushakov ha osservato che l'invito in Russia per Kim Jong-un non è stato annullato.

"L'invito resta aperto, è stato ripetutamente confermato, lavoreremo su varie opzioni per la visita", ha detto Ushakov.

La quarta edizione del Forum Economico Orientale si svolgerà a Vladivostok dall'11 al 13 settembre.