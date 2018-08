Peskov racconta l’incontro tra Putin e Merkel

"Il colloquio è stato molto lungo. I temi, stabiliti nella dichiarazione congiunta del presidente e la cancelliera prima dell'incontro, sono stati affrontati in modo esaustivo e nei minimi dettagli", ha detto Peskov in una conferenza stampa a margine dell'incontro.

Egli ha spiegato che si è trattato di un incontro utile per fare il punto sui problemi globali attuali che tuttavia non prevedeva il raggiungimento di qualsivoglia accordo.

Tra i temi affrontati, Peskov ha evidenziato la situazione nelle relazioni bilaterali Russia-Germania e la crescita del commercio tra i due paesi.

Altra questione molto importante è stata la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, riguardo cui entrambi ne hanno riconosciuto i vantaggi e condannato la politicizzazione del progetto.

"In generale c'è la comprensione che il progetto è competitivo e vantaggioso dal punto di vista commerciale, per cui è necessario adottare misure per proteggerlo da eventuali attacchi, attacchi non competitivi da parte di terze parti che possano portare al fallimento di questo progetto", ha spiegato Peskov.

Altre questioni oggetto di discussione sono state la soluzione del conflitto siriano, il transito del gas russo attraverso l'Ucraina e il comportamento imprevedibile di alcuni paesi riguardo i dazi commerciali e le conseguenze negative per, per il commercio internazionale che ne potrebbero derivare.