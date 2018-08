La dichiarazione congiunta di Putin e Merkel prima delle trattative a Berlino (VIDEO)

Il presidente russo Vladimir Putin si incontrerà con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino per discutere della crisi siriana e ucraina, nonché per le questioni relative alla cooperazione bilaterale.

Prima dei colloqui, che si svolgeranno nella residenza ufficiale del cancelliere, Schloss Meseberg, Putin e Merkel dovrebbero delineare la portata delle questioni che saranno sollevate al vertice e fare dichiarazioni alla stampa.

I leader si concentreranno sulla crisi ucraina. In preparazione all'incontro, il presidente russo ha discusso delle situazioni in Siria e Ucraina con membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo.

"Il numero di problemi con cui ci confrontiamo, dall'Ucraina alla Siria, la questione della nostra cooperazione nel settore economico è così diversificata che giustifica un dialogo costante", ha detto Merkel in una conferenza stampa, sottolineando di voler continuare il dialogo durante il suo incontro parla con Putin.

Putin e Merkel si confronteranno anche su un possibile vertice sulla crisi siriana tra Germania, Francia, Russia e Turchia.

Secondo il Cremlino, è improbabile che i leader tocchino la questione del possibile sostegno finanziario per la Turchia, che attualmente ospita un gran numero di cittadini siriani sfollati.

"Non penso che questo verrà menzionato in alcun modo, questo dovrebbe essere discusso con la Turchia, come si potrebbe discutere di questo senza la Turchia?", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ai giornalisti quando gli è stato chiesto se Putin e Merkel il possibile sostegno finanziario per la Turchia possa essere uno degli argomenti della riunione.