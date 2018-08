Le ‘strane’ telefonate diplomatiche di Trump

Un ex funzionario della Casa Bianca rivela a 'Politico' le abitudini del presidente nei rapporti con i leader mondiali.

© Sputnik . Vitaly Podvitsky Le salsicce di Trump e Macron

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha un "bizzarro" desiderio di tenere spesso conversazioni telefoniche con il suo omologo francese Emmanuel Macron, lasciando spesso confuso quest'ultimo sull'agenda concreta dei colloqui, secondo i media, che citano un membro dello staff della Casa Bianca.

Venerdì, Trump ha scritto su Twitter che "ha avuto un'ottima telefonata" con il presidente francese Emmanuel Macron e ha discusso di varie questioni, tra cui la sicurezza e il commercio.

© REUTERS / Kevin Lamarque "Esci dalla UE": la proposta shock di Trump a Macron secondo il Washington Post

"Voleva parlargli costantemente… Macron avrebbe detto: ‘Ehi, di cosa stiamo parlando?' I leader sono persone molto impegnate, non si chiama solo per parlare del più e del meno", ha detto il funzionario, come riportato da Politico lunedì.

Secondo il funzionario, l'amore di Trump nel parlare con Macron al telefono sembra una fascinazione "bizzarra". Il funzionario, tuttavia, ha aggiunto che la maggior parte delle chiamate sono state richieste da Macron.