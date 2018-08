Non si placano le proteste in Romania

Secondo i media, a Bucarest il numero di partecipanti alla manifestazione contro il governo è aumentato fino a 10mila persone, parte dei dimostranti si muove in corteo verso il palazzo del Parlamento.

Come riportato, le manifestazioni di protesta sono iniziate venerdì 10 agosto. La prima è degenerata in scontri, a seguito dei quali 450 persone sono rimaste ferite, 70 delle quali sono state ricoverate in ospedale. Tra i contusi 11 poliziotti, aveva segnalato Sputnik.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Presidente Romania accusato di alto tradimento

I manifestanti chiedono lo scioglimento del Parlamento, elezioni anticipate, l'indipendenza della magistratura e la creazione di un Parlamento unicamerale in cui dovrebbero entrare i rappresentanti della diaspora romena provenienti da Francia, Italia, Germania, Stati Uniti ed altri Paesi.I manifestanti protestano contro le riforme al sistema fiscale e pensionistico e previdenziale, insistono sullo sviluppo dell'economia, dell'agricoltura e delle imprese, schierandosi allo stesso tempo per la democrazia e lo sviluppo della partnership con l'Unione Europea e la NATO.