Brexit, inglesi favorevoli a un nuovo referendum

Secondo l'osservatorio politico, in generale la popolazione dimostrerebbe un forte sostegno per un secondo referendum, anche nel caso in cui Londra e Bruxelles raggiungano un accordo, con il 45% degli intervistati che sosterrebbe di andare a rivotare.

Il sondaggio, condotto su 10.000 cittadini britannici, ha anche rilevato che il 53% delle popolazione inglese vorrebbe che il Regno Unito restasse nell'Unione europea, mentre il 47% degli intervistati favorevole alla Brexit. Il primo ministro britannico Theresa May ha negato, in numerose occasioni, la possibilità di indire un altro referendum sulla Brexit affermando che la decisione definitiva è stata presa durante il voto del 2016.

Il Regno Unito ha votato per lasciare l'Unione europea a giugno 2016, con i negoziati tra le due parti che dovrebbero durare fino al 29 marzo 2019. Le preoccupazioni principali delle due parti riguardano il regime della futura cooperazione economica e lo status dei cittadini britannici che vivono nell'Unione europea e viceversa. I timori che non si raggiunga alcun accordo sulla Brexit sono aumentati dopo che il capo della commissione Ue per negoziare l'uscita del Regno Unito dall'Unione, Michel Barnier, ha respinto alcune delle proposte commerciali presentate da Londra.