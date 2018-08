Ambasciata russa scherza su creazione delle forze spaziali USA

Al messaggio è stato allegato l'emblema delle Forze Cosmiche russe, in riferimento alla sezione del sito del ministero della Difesa. Giovedì il vice-presidente USA Mike Pence ha annunciato l'intenzione di creare entro il 2020 il ministero militare per il cosmo.

In precedenza, il presidente Donald Trump ha incitato a dominare il settore con forze militari cosmiche con un tipo di truppe. Ha detto che gli USA cercano la leadership nello spazio e non ha intenzione di "arrancare" dietro la Russia e la Cina.

Le forze cosmiche come genere di truppe esistevano in Russia negli anni 2001-2011. Dal primo dicembre 2011 sono state convertite in Forze di difesa aerospaziale. Dal primo agosto 2015 è stato ricreato un ramo delle forze cosmiche.