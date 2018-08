Damasco condanna l'attentato contro Maduro

"La Siria condanna fermamente l'attentato contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro, che destabilizza il Paese", — la citazione del comunicato del dicastero diplomatico di Damasco.

Un rappresentante del ministero degli Esteri ha osservato che Damasco è solidale con la leadership amichevole venezuelana ed invoca ancora una volta il rispetto della sovranità nazionale.

In precedenza il ministro delle Comunicazioni venezuelano Jorge Rodriguez aveva riferito che diversi droni con esplosivi erano stati diretti contro il palco in cui si trovava il presidente Maduro per assistere ad una parata. Secondo il ministro, sette guardie del corpo sono rimaste ferite, ma il presidente è rimasto incolume. Successivamente lo stesso Maduro ha accusato l'opposizione interna e il governo colombiano dell'attentato. Il ministero degli Esteri colombiano ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge categoricamente il coinvolgimento di Bogotà nella vicenda.