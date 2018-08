Le sanzioni USA contro la Turchia promettono la vittoria alla Russia

Il Tesoro degli Stati Uniti questa settimana ha imposto sanzioni contro il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno turchi in relazione alla detenzione del pastore americano Andrew Brunson, arrestato nell'ottobre 2016 con l'accusa di favoreggiamento dell'organizzazione terroristica Feto.

Secondo la pubblicazione, l'aumento delle tensioni indica che il governo turco ha "sbagliato i conti" nelle relazioni con gli Stati Uniti e che la Turchia non era pronta per le sanzioni americane.

Tuttavia Ankara continua ad essere "testarda" e ha promesso di prendere delle contromisure. Alla fine il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "è noto per la sua inflessibilità", ricorda la pubblicazione.

"Pertanto, in caso di ulteriore tensione nelle relazioni tra i partner della NATO, Vladimir Putin potrebbe finire vittorioso nel conflitto tra Turchia e Stati Uniti. Ora il presidente russo sta a guardare con benevolenza con quale forza la controversia tra Erdogan e la Turchia spacca l'Alleanza nordatlantica e come questo confronto avvicina la Turchia non al blocco occidentale ma alla Russia. Per tutti l'acquisto da parte di Ankara di sistemi di difesa aerea russi è diventato un chiaro segnale di allarme", sottolinea la pubblicazione.