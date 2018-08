In Siria tornerà circa un milione di profughi per il ministero della Difesa russo

"Nei prossimi mesi, secondo l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari della segretaria delle Nazioni Unite, è previsto il rientro in Siria di 890mila civili," — ha dichiarato Mizintsev, parlando ad una riunione del centro di coordinamento interministeriale per il ritorno dei profughi siriani in patria.

Ha inoltre riferito che seguendo l'esempio dell'iniziativa francese per fornire assistenza umanitaria agli abitanti della Ghouta Orientale, il Giappone ha presentato le sue proposte sulle questioni di sminamento e ricostruzione delle infrastrutture nelle vecchie zone di de-escalation in Ghouta Orientale ed Homs.

"Inoltre, i giapponesi sono pronti ad attuare progetti su piccola scala per la costruzione o la ristrutturazione di scuole e ospedali, inoltre il governo giapponese ha manifestato la sua disponibilità a realizzare ulteriori progetti su larga scala," — ha detto Mizintsev.

Allo stesso tempo ha osservato che la comunità internazionale non è ancora sufficientemente attiva nel fornire assistenza alla Siria.