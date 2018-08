Quanto è costata alla Serbia la perdita del Kosovo?

La missione delle Nazioni Unite in Kosovo, alla quale Belgrado ha affidato la gestione della sua proprietà in Kosovo, piuttosto che proteggerle dalle pretese illegali degli albanesi ha contribuito alla loro perdita. Quanto è ricco in Kosovo, quanto vale la sua ricchezza e cosa perde la Serbia insieme al suo territorio meridionale?

Secondo i dati pubblicati nel 2016 da una ricerca di una ONG serba, il Centro della politica pratica, ogni secondo 16 euro del bilancio dello Stato della Serbia vengono 'incanalati" in Kosovo e Metohija in mentre i funzionari serbi per diversi anni hanno parlato di una cifra pari a un miliardo di euro.

Usando le risorse di proprietà della Serbia, Pristina ha rubato alla Serbia quasi 11.000.000 di euro all'anno. I rappresentanti della Rete elettrica della Serbia (Elektromreze Srbije) hanno annunciato ufficialmente il furto su larga scala di energia elettrica, anche da aziende serbe sfruttati illegalmente dalle autorità del Kosovo.

Dal 1961 al 1990 per le infrastrutture e lo sviluppo delle imprese in Kosovo e Metohija, secondo fonti non ufficiali, la Serbia ha investito all'interno della Jugoslavia circa 17,6 miliardi di dollari. Prima della dissoluzione della Jugoslavia, il 48% delle sovvenzioni al bilancio per lo sviluppo delle regioni era stato speso per il Kosovo.

Il professore di diritto internazionale Dejan Mirovic sostiene che gli albanesi del Kosovo "hanno messo le mani su" tutti i beni dei serbi nel Kosovo centrale e meridionale.

"Tutto questo è stato costruito durante il periodo della Jugoslavia. Da un punto di vista legale, non hanno nient'altro che la base militare statunitense. Non voglio neppure parlare di alcun accordo definitivo, mentre Pristina usa la nostra centrale elettrica di Obilich", ha detto Sputnik.

Il governo autoproclamato del Kosovo ha formato un gruppo di lavoro speciale per valutare la proprietà dell'impresa pubblica Trepca (Trepca, un complesso di miniere e delle imprese industriali sul territorio del Kosovo) e pianifica di occuparsi nella stessa maniera dellac entrale nucelare di Obilic e del bacino idrico Gazivode. Ricordiamo che solo Trepca nel suo stato attuale vale circa 85 miliardi di dollari.

Nel 2004, la commissione indipendente per le miniere e le risorse minerarie gestite dall'UNMIK ha esplorato le risorse naturali del Kosovo. Nella sua relazione sui risultati di questo studio Rainer Hengstmann ha dichiarato che la Banca Mondiale ha stimato le risorse minerarie della regione a €13,5 miliardi. Le riserve geologiche di lignite sono circa 15 miliardi di tonnellate, le riserve di stagno e zinco riserve sono stimate a 51 milioni di tonnellate, pari al 74,1% degli stock della Serbia, le riserve di nichel e cobalto sono pari a circa 19,9 milioni di tonnellate, mentre i depositi di bauxite contengono circa 1,7 milioni di tonnellate di minerale, che dovrebbero essere sufficienti per produrre 425.000 tonnellate di alluminio.

Secondo le stime della Banca Mondiale, con la quale sono d'accordo gli esperti della Facoltà di Geologia dell'Università di Belgrado, le riserve di carbone del Kosovo sarebbero sufficiente ad alimentare due centrali termiche, che potrebbe produrre tanta energia elettrica che sarebbe sufficiente per un centinaio di anni. Il ministero dell'Energia serba nel 2009 ha riferito che il costo di questa energia sarebbe pari a 100 milioni di euro.

Analizzando il potenziale delle miniere del Kosovo gli americani sono giunti alla conclusione che le loro riserve dureranno per 16 secoli di sviluppo, inoltre le riserve di sette minerali strategici estratti qui, stagno, zinco, argento, nichel, manganese, molibdeno e boro, sono stimate a $1.000 miliardi! Sulla base di questi dati, si può concludere che il proprietario di Trepca acquisisce automaticamente lo stato di un leader nel settore dell'energia nella regione.

Dejan Mirovic ricorda che, conformemente alla risoluzione 1244, la Serbia ha affidato la gestione della sua proprietà alla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo: UNMIK. Egli sostiene che tutte le decisioni da "dilettanti" prese dai rappresentanti della missione della proprietà serbe è spesso veicolata alle autorità del Kosovo, e devono essere sottoposte a controllo e revisione.

"La mediazione dell'UE sulle questioni di proprietà non ha senso perché Bruxelles continua a commettere gravi violazioni del diritto internazionale" ha detto l'interlocutore di Sputnik.

Egli sostiene che si tratta di un'usurpazione pura di proprietà serbe, questo vale per il bacino idrico Gazivoda, per la centrale elettrica di Obilic e la miniera di Trepca. "La loro insolenza non avrà fine fino a quando non li fermeremo" dice Mirovich e sottolineando che gli albanesi della Serbia gestire i diritti di proprietà da utilizzare, e non la proprietà.

© Sputnik . Esercitazioni per la missione NATO in Kosovo

Secondo lo specialista in diritto internazionale, questa "rapina senza precedenti" è avvenuta e sta avvenendo sotto il naso delle Nazioni Unite, nonostante il fatto che il numero di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1244 non prevedeva alcun tipo di partecipazione delle organizzazioni internazionali nella revisione dei diritti di proprietà in Kosovo e Metohija. Al contrario, il documento afferma che le modifiche ai diritti di proprietà dello stato, delle persone giuridiche e dei singoli senza il loro consenso sono inaccettabili. L'UNMIK ha usurpato i diritti di proprietà sugli immobili e le imprese dei serbi arbitrariamente e contrariamente alle disposizioni della risoluzione 1244.

Gli albanesi del Kosovo hanno rubato l'80% da 1,088,699 ettari di terre appartenenti alla Serbia secondo i documenti di magazzino. La maggior parte delle aziende serbe sono state vendute attraverso la privatizzazione criminale, che si basa su un regolamento in materia di privatizzazioni firmato nel 2005 dall'allora capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo, Søren Jessen-Petersen. Secondo questo documento, è possibile non stabilire la proprietà del bene prima della vendita della proprietà, ma determinarla in tribunale dopo la transazione.

Dal 2006, 145 imprese serbe sono state vendute in questo modo, l'importo totale delle transazioni ammonta a 148 milioni di euro. Gli acquirenti non si sono completamente preoccupati dalle pretese legali di Serbia e Montenegro su queste strutture.