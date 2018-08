Mosca accusa media di fare disinformazione su rapporti Russia-Repubblica Centrafricana

Lo ha dichiarato oggi la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"Allo stato attuale nella Repubblica Centrafricana lavorano 175 istruttori russi, tra cui 5 soldati e 170 civili, si trovano legittimamente nel Paese africano, su richiesta del presidente per fornire assistenza all'esercito nazionale, — ha detto la Zakharova. — Il compito principale russi è quello di addestrare i militari locali all'uso di armi ed equipaggiamenti che il ministero della Difesa della Russia ha gratuitamente inviato tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio di quest'anno. Non capiamo il motivo per cui vengono mal interpretate queste informazioni".