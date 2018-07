Popolarità di Macron mai così in basso sullo sfondo dell'affaire Benalla

Secondo il sondaggio, dal 18 al 27 luglio la popolarità del presidente francese è diminuita dal 41 al 37%: mediamente nel mese di luglio solo il 39% dei francesi "approva" l'operato di Macron.

Ampia risonanza nell'opinione pubblica francese ha avuto il cosiddetto "affaire Benalla", passato alla ribalta recentemente dopo la pubblicazione nei media transalpini di un video in cui si vede la fidata guardia del corpo del presidente francese, durante la manifestazione del 1° maggio, trattare in modo rozzo una ragazza e successivamente picchiare un giovane per poi dileguarsi. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta, così come in Parlamento si sono attivate diverse commissioni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di essere rimasto deluso dalle azioni del suo collaborato, considerandolo un tradimento, arrivando a smentire di avere rapporti intimi con lo stesso Benalla.