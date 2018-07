Parlamento russo risponde alla "dichiarazione sulla Crimea" del Dipartimento di Stato USA

Nel documento si afferma che Washington non riconosce la Crimea come territorio russo e non cancellerà le sanzioni contro Mosca.

Secondo il senatore Alexey Pushkov, la risposta ai diplomatici statunitensi è la legge adottata dalla camera alta del Parlamento russo oggi che stabilisce il 19 aprile 1783 come giorno dell'adozione della Crimea, Taman e la regione del Kuban nell'Impero Russo.

"È tempo che il Dipartimento di Stato si calmi: la Crimea fa parte della Russia da circa lo stesso numero di anni da quando esistono gli Stati Uniti", ha twittato il senatore russo.