Nord Corea detta le condizioni per proseguire processo di denuclearizzazione

Il presidente del Consiglio nazionale coreano per la cooperazione e la riconciliazione Kim Hong-gul ha definito le condizioni per portare avanti il processo di denuclearizzazione. Secondo il politico nordcoreano, le cui dichiarazioni sono riportate dal South China Morning Post, Pyongyang si aspetta almeno una parziale revoca delle sanzioni.

Ha osservato che in precedenza la Corea del Nord insisteva per firmare un trattato di pace, ma ora chiede di annunciare la fine della guerra di Corea e vuole che accada il più presto possibile. Solo dopo sarà possibile promuovere il processo di denuclearizzazione, ha aggiunto il politico. A Pyongyang credono di aver fatto abbastanza concessioni e sono in attesa di azioni reciproche.

Allo stesso tempo Kim Hong-gul ha sostenuto che occorre coinvolgere Pechino al processo diplomatico per annunciare la fine della guerra. Inoltre la Cina dovrebbe partecipare ai colloqui di pace per stabilizzare il processo di denuclearizzazione.

Inoltre Pyongyang è delusa dell'esitazione di Seul per alleggerire le sanzioni economiche e dalla passività nella ripresa dei progetti economici comuni.