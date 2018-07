Figaro: contrariamente a Bruxelles i Paesi UE non fremono di costruire centri per migranti

I Paesi europei non sono desiderosi di costruire "centri di controllo" nei propri territori per ospitare i migranti, riferisce Le Figaro.

Nonostante l'accordo approvato all'unanimità, secondo cui tutti i migranti che arrivano in Europa devono essere collocati in questi centri, nessun Paese della UE ha ancora dato il consenso per concretizzare l'iniziativa.

I critici della politica migratoria dell'UE, come l'Italia, potrebbero non essere convinti nemmeno dalla promessa di generosi finanziamenti di Bruxelles, osserva il giornale.

Il vice premier e ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini è già intervenuto contro l'iniziativa della Commissione Europea ed ha ribadito che non intende costruire un "centro di controllo" nel territorio nazionale:

"se vogliono distribuire denaro, lo diano a qualcun altro. L'Italia non ha bisogno di elemosina", ha detto il leader della Lega.