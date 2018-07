Il ministero degli Interni vuole liberare i bielorussi e gli ucraini dalla conversazione in russo per l'acquisizione della cittadinanza russa. Lo ha segnalato a Sputnik l'ufficio stampa del dicastero russo.

Il ministero sta lavorando su un emendamento per modificare la legge "Sulla cittadinanza della Federazione Russa".

Si osserva che i cittadini ucraini sono potenzialmente russofoni, perché usano la lingua russa in famiglia e in ambito culturale, inoltre per mentalità sono vicini ai russi. In Bielorussia il russo ha lo status di lingua di Stato.