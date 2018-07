I rapporti tra Russia e Brasile secondo l'ambasciatore russo

Relazioni Russia-Brasile

— Le relazioni tra i nostri due Paesi effettivamente sono in fase attiva di sviluppo.

Aree di cooperazione

— In primo luogo è il nostro dialogo politico, oggi ad esempio ci siamo incontrati nella commissione Esteri della Duma, è statoosservato che il Brasile è uno dei Paesi dell'America Latina con cui i legami interparlamentari sono sviluppati più attivamente. Al secondo posto vorrei mettere le relazioni commerciali ed economiche, dal momento che con il Brasile lo scambio commerciale si aggira sui 5,5/6 miliardi di dollari l'anno, è poco meno della metà di tutti gli scambi tra la Russia e tutti gli Stati dell'America Latina.

Oggi il commercio e le relazioni economiche con il Brasile si stanno sviluppando non solo attraverso le merci, ma la cooperazione è basata su un'alleanza tecnologica: creazione di joint venture ed investimenti. Sempre più grandi compagnie russe operano nel mercato brasiliano. Ad esempio Rosneft, Rosatom, ed anche Roscosmos, in quanto il Brasile è uno dei pochi Paesi all'estero in cui abbiamo costruito un complesso di stazioni per il sistema di navigazione Glonass. Questo è l'unico Paese dell'America Latina dove è aperta e funzionante la stazione di rilevamento dei detriti spaziali.

Il Brasile nel mercato russo

Il Brasile è uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari per il mercato russo. Si tratta in particolare di carne, soia, mais, canna da zucchero. Nella regione di Kaliningrad c'è un'intera rete di imprese per la lavorazione della soia brasiliana.

Quando i Paesi occidentali hanno imposto le sanzioni contro la Federazione Russa, le opportunità per gli Stati dell'America Latina sono cresciute, incluso il Brasile in termini di consegna di prodotti nel nostro mercato. Abbiamo iniziato a comprare formaggio ed altri prodotti caseari in Brasile.

Progetti comuni

Uno dei progetti più interessanti e promettenti è il progetto Salimois, con cui Rosneft opera in Amazzonia, dove la nostra società ha scoperto vaste riserve di gas naturale. Oggi Rosneft sviluppa questi giacimenti e ci sono serie prospettive per l'utilizzo di questo gas per lo sviluppo dell'economia brasiliana, cosa vantaggiosa anche per le nostre compagnie.