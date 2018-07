Merkel e capo diplomazia russa hanno discusso di Siria e Ucraina a Berlino

Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il ministro degli Esteri Heiko Maas hanno discusso oggi in un incontro a Berlino con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il capo di Stato Maggiore dell'esercito russo Valery Gerasimov la situazione in Medio Oriente, Siria ed Ucraina.

"Angela Merkel insieme al ministro degli Esteri Heiko Maas ha incontrato a Berlino il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il capo dello Stato Maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov. L'accordo su questo incontro era stato raggiunto la settimana scorsa tra il cancelliere e il presidente russo Vladimir Putin", si afferma in un comunicato del governo tedesco.

"Il tema centrale dei colloqui è stata la situazione in Medio Oriente, in particolare in Siria. E' stato affrontato anche il conflitto in Ucraina orientale."