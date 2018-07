Il Congresso vuole estendere divieto su cooperazione militare tra USA e Russia

"L'esercito degli Stati Uniti si trova ad affrontare sfide su molti fronti, tra cui un allarmante aumento del numero di incidenti gravi nel corso delle esercitazioni; la rinascita di concorrenti come la Russia e la Cina; le ambizioni nucleari di Iran e Corea del Nord; la necessità di mantenere la pressione sull'ISIS, Al-Qaeda e altri gruppi terroristici. La legge sulla difesa nazionale per l'anno fiscale 2019 introduce nuove riforme destinate ad accelerare il processo decisionale e migliorare la velocità di una manovra militare", si legge nel preambolo della suddetta relazione.

Un capitolo separato nel progetto di bilancio per la difesa è dedicato alla Russia, per contrastare la quale gli Stati Uniti prevedono di adottare le seguenti misure: vietare la cooperazione militare con la Russia, fornire la flessibilità necessaria ai partner strategici e alleati per il passaggio dall'uso di armi russe a quelle americane, vietare al governo degli Stati Uniti di riconoscere lo status della Crimea e fornire armi all'Ucraina per un importo di 250 milioni di dollari.

Il documento chiede l'assegnazione di 6,3 miliardi di dollari al programma europeo per il contenimento della Russia e il contrasto dell'aggressione russa, così come per l'aumento ulteriore della presenza militare statunitense in Europa.

I legislatori chiedono pure che sia il presidente Donald Trump a prendere la decisione finale riguardo le potenziali violazioni della Russia all'accordo sugli euromissili.