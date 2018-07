Le sanzioni non sono una punizione, ma uno strumento per garantire il rispetto del diritto internazionale, ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi dopo i colloqui a Berlino con il capo della diplomazia tedesca Heiko Maas.

"Ci basiamo sul fatto che il meccanismo di sanzioni applicato dovrebbe essere uno strumento per garantire il rispetto del diritto internazionale, non sono finalizzate con l'intenzione di punire", ha affermato il ministro italiano ai giornalisti.

Ha aggiunto che "questa posizione non è nuova ed ha legittimato l'Italia in occasione dell'ultimo Consiglio UE a non prendere provvedimenti contro l'estensione semestrale delle sanzioni contro la Russia".