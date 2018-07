Presidente dell'Iran invita Trump a "non giocare col fuoco"

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha invitato l'inquilino della Casa Bianca Donald Trump "a non giocare con il fuoco", sottolineando che Teheran "non combatte con nessuno",si afferma nel sito ufficiale del capo di Stato iraniano.

"Signor Trump, siamo un popolo nobile, garantiamo la sicurezza dell'arteria navale nella regione nel corso della storia. Non provocate, non giocate con il fuoco, ve ne pentirete", ha detto Rouhani in un incontro con i diplomatici iraniani.

Secondo Rouhani, "la forza dell'Iran è deterrente". "Non combattiamo e attacchiamo nessuno", ha sottolineato il presidente.

In precedenza il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva affermato che Washington cercherà di convincere gli alleati a sospendere completamente gli acquisti di petrolio dall'Iran all'inizio di novembre, mentre il segretario del Tesoro americano Steven Mnuchin ha osservato che gli Stati Uniti sono pronti ad imporre sanzioni contro la Russia, la Cina o qualsiasi altro Paese che continuerà ad acquistare petrolio dall'Iran contrariamente alla posizione di Washington.