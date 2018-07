G20, Ministro del tesoro argentino: Importante momento di dialogo in momenti difficili

Sono in corso negoziati bilaterali presso l'Organizzazione mondiale del commercio per la risoluzione delle controversie.

© AFP 2018 / Stefan Rousseau G20, Trump parteciperà al summit in Argentina

Il ministro del Tesoro argentino Nicolas Dujovne ha sottolineato l'importanza della cooperazione nel gruppo del G20 in occasione di importanti conflitti commerciali."Credo che in tutti i paesi del G20 vi sia una chiara comprensione della necessità di continuare a lavorare in armonia, E' chiaro quanto sia importante nei momenti difficili", ha detto Dujovne in una conferenza stampa a seguito di una riunione ministeriale del G20 a Buenos Aires.

Secondo il ministro, il gruppo del G20 è un forum in cui prevale un dialogo costruttivo.

"Il sostegno al commercio come fonte di prosperità continua e sono in corso negoziati bilaterali presso l'Organizzazione mondiale del commercio per la risoluzione delle controversie", ha sottolineato Dujovne.

Il terzo incontro dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori della Banca centrale si è svolto nella capitale argentina sabato e domenica.