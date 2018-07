Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha confermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà al summit del G20, che si terrà in Argentina dal 30 novembre al 1 ° dicembre.

"Arriverà [al vertice]. Sarò lieto di tornare con lui… so che non vede l'ora di partecipare a una discussione molto produttiva con i leader del mondo", ha detto Mnuchin in una conferenza stampa in seguito a un Riunione dei ministri del G20 a Buenos Aires.