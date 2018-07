Apertura del Pentagono al dialogo con la Russia: “attivare il dialogo”

"Vorremmo parlare di stabilità strategica per garantire che gli Stati Uniti e la Russia abbiano una chiara comprensione sulle armi più distruttive di cui disponiamo entrambi, così come discutere del futuro di non proliferazione," — ha detto Rood, parlando ad una conferenza ad Aspen, nel Colorado.

"Abbiamo interessi comuni nell'ambito della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei missili. E' un campo in cui abbiamo avuto una buona cooperazione con la Russia in passato. E' un settore in cui possiamo cooperare, se i nostri interessi coincideranno a sufficienza", ha aggiunto.

In precedenza lo stesso Rood aveva dichiarato in un'intervista alla CNN di valutare positivamente l'invito di Trump a Putin negli Stati Uniti il prossimo autunno.