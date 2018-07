Ex consigliere di Trump vuole creare super gruppo di destra sovranista all'Europarlamento

L'ex consigliere di Donald Trump per le questioni strategiche Steve Bannon è sul punto di creare un movimento in Europa che sostenga le forze populiste di destra nel continente, scrive il giornale Daily Beast.

E' previsto che questa organizzazione, che si chiamerà The Movement ("Il Movimento"), farà sondaggi, darà raccomandazioni per la promozione politica e fornirà ai militanti dei movimenti di destra i risultati delle analisi sociologiche.

Bannon vuole che il suo "Movimento" nel lungo termine diventi più influente rispetto alla fondazione "Open Society" di George Soros e si metta a guida della destra sovranista.

Secondo il Daily Beast, nell'anno passato Bannon ha parlato con molte forze della destra europea anti-globalizzazione, sovranista e anti-UE, compresi il politico britannico Nigel Farage, il primo ministro ungherese Viktor Orban, la leader del Fronte Nazionale francese Marine Le Pen, così come i movimenti populisti in Polonia.

Uno degli scopi principali di Bannon, come scrive il giornale, è creare un "super gruppo" al Parlamento europeo dopo le elezioni europee del maggio 2019. Secondo i media, il blocco populista, che come previsto da Bannon potrà contare su 1/3 dei seggi, sarà in grado di influenzare seriamente i processi parlamentari dell'Europa e lui stesso otterrà un notevole potere all'interno di questa nuova forza.

Lo stesso Bannon prevede di trascorrere almeno la metà del suo tempo in Europa, ma non dietro la scrivania del suo ufficio, ma sul campo, come spiega Daily Beast.

E' convinto che nei prossimi anni l'era dell'integrazione europea terminerà bruscamente.

"Il nazionalismo populista di destra, è quello che accadrà. E' ciò che governerà: ci saranno Stati nazionali separati con la propria identità, i propri confini", ha detto Bannon al giornale.