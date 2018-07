Senatore russo spiega la reazione positiva del Pentagono all'invito di Trump a Putin

Ieri il segretario alla Difesa degli Stati Uniti John Rood ha sostenuto pubblicamente la decisione di Trump, definendola "abbastanza normale e pratica". Allo stesso tempo Rood ha sottolineato che la Russia svolge un ruolo significativo nella politica internazionale.

"Il Pentagono ha sostenuto l'idea di Trump che ha invitato Putin a visitare Washington in autunno. Credo siano rimasti impressionati dalla Siria e dalle nostre armi più moderne, pertanto non vogliono un eccessivo peggioramento dei rapporti. I militari sanno meglio di chiunque altro il prezzo di questo. Dan Coats (direttore della National Intelligence a cui non è piaciuta la decisione di Trump — ndr) ha deriso invano questa idea," — Pushkov ha scritto su Twitter.

Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина посетить осенью Вашингтон. Там, полагаю, впечатлены Сирией и нашим новейшим оружием, а потому не хотят чрезмерных обострений. Военные лучше других знают им цену. Говорил же: напрасно смеялся над этой идеей глава разведки Дэн Коутс! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 июля 2018 г.

​In precedenza la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders aveva riferito che Trump aveva invitato Putin a visitare Washington in autunno. La proposta del presidente americano è stata approvata dal suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.