Russia, rafforzamento dei collegamenti con i connazionali russi residenti all'estero

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito le priorità per ulteriori attività del servizio diplomatico del paese in occasione di una riunione di ambasciatori e rappresentanti permanenti della Federazione Russa, che si è tenuta a Mosca il 19-20 luglio. E' quanto ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione sabato.

Il discorso di Putin, che ha aperto la prima sessione plenaria, è diventato l'evento principale dell'agenda della riunione.

"Il capo dello Stato ha toccato i temi più importanti per le questioni internazionali del nostro paese. Ha preso atto del successo della politica estera russa e ha definito le priorità per ulteriori azioni del servizio diplomatico interno. L'obiettivo principale è creare un ambiente esterno favorevole per un accelerato sviluppo interno", afferma la nota.

Secondo quanto dichiarato, questo obiettivo richiederà l'espansione della cooperazione internazionale basata sui principi sanciti nel concetto di politica estera del paese: indipendenza, realismo, pragmatismo, approccio multidirezionale e considerazione reciproca degli interessi.

Inoltre, i diplomatici hanno anche discusso le questioni relative alla cooperazione con paesi stranieri e gruppi di integrazione, cooperazione economica, risposta alle nuove sfide e minacce, informazione e lavoro consolare e rafforzamento dei collegamenti con i connazionali russi residenti all'estero.