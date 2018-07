Trump spiega perchè il Montenegro può spingere la NATO nella Terza Guerra Mondiale

In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il Montenegro, nuovo membro della NATO, può trascinare l'Alleanza Atlantica nella Terza Guerra Mondiale.

Ha detto che il Montenegro è un Paese minuscolo con una "popolazione molto aggressiva".

"Possono perdere le staffe: congratulazioni, avrete la Terza Guerra Mondiale", ha detto il presidente americano.

Inoltre Trump ha messo in dubbio la necessarietà della difesa collettiva con questo Paese, come previsto nel 5° articolo del Trattato Nord Atlantico.

A suo parere le truppe americane non dovrebbero difendere il Montenegro, perché "è ingiusto, perché non pagano nemmeno". Allo stesso tempo ha riconosciuto che secondo la carta della NATO, il blocco militare occidentale dovrebbe difendere il Montenegro in caso di conflitto militare.

Il Montenegro è diventato ufficialmente il 29° membro della NATO all'inizio del giugno 2017. Una parte significativa della popolazione dell'ex repubblica jugoslava si è opposta all'ingresso nell'Alleanza Atlantica, si sono svolte proteste nel Paese.