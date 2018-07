Putin descrive chi è nemico della Russia negli USA

Secondo il capo di Stato russo, è confermato dal fatto che possono "abbindolare" milioni di cittadini con "storie difficili da assimilare con una logica comune".

"Ci è stato insegnato sempre e dovunque che le persone che lavorano per lo Stato, nell'interesse della società, devono prima di tutto pensare a questi interessi fondamentali e metterli sempre prima di tutto, non il contrario. Negli Stati Uniti, vediamo che ci sono forze e gruppi che antepongono gli interessi privati al di sopra degli interessi nazionali", ha detto il presidente russo in una riunione con gli ambasciatori e rappresentanti permanenti della Russia.

Putin ha osservato che, ciononostante, la Russia è disponibile allo sviluppo di contatti con gli Stati Uniti su una base paritaria e reciprocamente vantaggiosa. Ha inoltre sottolineato che serve al mondo intero.

"In qualità di maggiori potenze nucleari, abbiamo una responsabilità speciale nel garantire la stabilità strategica e la sicurezza", ha aggiunto.

Il presidente russo ha inoltre valutato le relazioni con gli Stati Uniti. Secondo Putin, Mosca e Washington hanno iniziato intrapreso la strada verso cambiamenti positivi. Ha ricordato l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di lunedì ad Helsinki.

"Nonostante i differenti punti di vista, abbiamo convenuto che le relazioni russo-americane si trovano in pessime condizioni, per molti aspetti ancora peggio rispetto alla guerra fredda," — ha affermato il presidente russo, aggiungendo che i problemi aggiuntisi negli ultimi anni non sono risolvibili in poche ore.

Tuttavia l'incontro "è stato generalmente di successo, ha portato accordi utili", ha concluso Putin.