Ambasciatore russo negli USA: nessun accordo segreto in incontro tra Putin e Trump

"Vladimir Putin ha raccontato tutto: non ci sono stati accordi segreti nell'incontro di Helsinki", ha detto Antonov ai giornalisti.

La questione delle sanzioni americane contro la Russia non è stata discussa, ha aggiunto l'ambasciatore Antonov.

"Il problema delle sanzioni in quanto tale non è stato discusso, quando ero presente hanno discusso dei problemi di interazione economica", ha detto Antonov ai giornalisti.

Ha sottolineato che il presidente russo non chiede mai la cancellazione delle sanzioni.

"Non è stata una nostra decisione, non riconosciamo la legittimità di queste sanzioni. Continueremo a lavorare nelle condizioni che esistono oggi", ha chiarito il diplomatico.

Il primo incontro ufficiale tra i presidenti di Russia e Stati Uniti si è svolto il 16 luglio ad Helsinki. I presidenti hanno parlato per la prima volta faccia a faccia per più di 2 ore, dopodichè le delegazioni hanno pranzato in un formato più ampio ed hanno risposto alle domande dei giornalisti. A margine dell'incontro entrambi i leader hanno espresso l'interesse per migliorare le relazioni bilaterali.