Trump accusa i media di mettere in cattiva luce l'incontro con Putin

"Il mio incontro con il presidente Putin è stato un enorme successo, ma non per i falsi media", ha twittato l'inquilino della Casa Bianca.

The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

​Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha poi affermato che, sebbene la Russia abbia un esercito forte, la sua economia è relativamente piccola, pertanto non vuole considerarla un "nemico".

"Hanno un esercito forte, ma come sapete, la loro economia è molto più piccola della Cina, non voglio nemmeno usare la parola "avversario". Tutti possiamo lavorare insieme, possiamo farlo alla perfezione, tutti possono stare a posto e vivere in pace," — in un'intervista a Fox News Trump ha risposto così alla domanda se considera la Russia il principale oppositore degli Stati Uniti.

In precedenza Trump aveva dichiarato di percepire il presidente russo Vladimir Putin non come un nemico, ma come un concorrente (ha usato la parola "competitor", traducibile anche come "rivale"), che un giorno potrebbe diventare amico. L'assistente del presidente russo per la politica estera Yury Ushakov ha affermato in risposta che Mosca considera Trump come un partner con cui dialogare.

Al momento molti politici antirussi negli Stati Uniti usano non solo la parola "avversario", ma anche "nemico" riferendosi alla Russia e criticano Trump per non aver usato questa espressione.

Il primo incontro ufficiale tra i presidenti di Russia e Stati Uniti si è svolto il 16 luglio ad Helsinki. I presidenti hanno parlato per la prima volta faccia a faccia per più di 2 ore, dopodichè le delegazioni hanno pranzato in un formato più ampio ed hanno risposto alle domande dei giornalisti. A margine dell'incontro entrambi i leader hanno espresso l'interesse per migliorare le relazioni bilaterali.