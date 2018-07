Brexit, si presenta un’ottima opportunità per Boris Johnson

Dopo la votazione della legge sull’unione doganale, che consentirà al governo britannico di riscuotere dazi sulle merci dopo l’uscita dall’UE, centinaia di deputati del Partito Conservatore si sono uniti in un gruppo WhatsApp per opporsi al piano di Theresa May sulla Brexit. Sputnik ne ha discusso con il giornalista David Lindsey.

Questo è il secondo tentativo di indebolire la posizione del primo ministro in 2 settimane. Quanto è importante e cosa significa questo per Theresa May?

"Il significato lo capiremo da quanto sarà grande questa ribellione. Se ci sarà una ribellione molto grande potrebbe essere in grado di ribaltare il governo."

Possiamo aspettarci che il partito laburista all'opposizione accetti un nuovo accordo sull'uscita della Gran Bretagna dall'UE?

"Loro sono categoricamente contrari al nuovo accordo sulla Brexit adottato dal Primo Ministro. I membri del partito di opposizione hanno chiarito che voterebbero contro il nuovo accordo sulla Brexit. Alcuni laburisti possono sostenere il governo britannico a causa del loro forte impegno nei confronti della Corte europea, nonché della forte avversione verso l'euroscettico Jeremy Corbin."

La scorsa settimana abbiamo anche sentito che alcune fazioni del partito conservatore stavano per promuovere l'accordo alternativo sulla Brexit, sostenuto da David Davis attraverso la Camera dei Comuni. Considerando i nuovi tentativi di rovesciare Teresa May, possiamo aspettarci la scomparsa della sua visione di "Brexit soft"?

"Penso che accadrà solo se riusciranno a liberarsene, ma non sono sicuro che guadagneranno abbastanza voti per questo. Se ci riescono, tutto dipenderà da chi assumerà la sua posizione. Vediamo che molti si sono radunati attorno a David Davis, ma non sappiamo se lo vuole. Jacob Rees-Mogg insiste sul fatto che non lo vuole, quindi l'unica persona a cui vale la pena prestare attenzione in questo caso è Boris Johnson.

"Recentemente abbiamo visto che Donald Trump ha in realtà sostenuto la candidatura di Boris Johnson a capo del governo britannico, il che è un'interferenza negli affari del paese da parte di un capo di stato straniero. Ecco dove guarderei, a Boris Johnson, che vuole molto essere Primo Ministro, e che molto probabilmente ora vede il suo momento.

"Johnson è un personaggio molto più interessante di David Davis. Non direi che è un politico così intelligente o efficace, ma bisogna prenderlo in considerazione, ed è quello che vuole davvero. È molto intraprendente e se ne ha l'opportunità ne approfitterà senz'altro."