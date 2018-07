Putin a Trump: Russia pronta a estendere trattato START

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso del summit a Helsinki di essere pronto a estendere il trattato START (Strategic Arms Reduction), ma a patto che entrambi i paesi concordino alcune specifiche.

"Nel 2021, il nuovo trattato START scadrà e allora cosa faremo?" ha detto Putin a Fox News.

"Ho rassicurato il presidente Trump che la Russia è pronta a estendere questo trattato, a prolungarlo, ma dobbiamo prima concordare le specifiche perché abbiamo alcune domande da fare ai nostri partner americani".

Il primo accordo bilaterale tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulle riduzioni strategiche offensive (START) è stato firmato il 31 luglio 1991, che è durato 15 anni. I negoziati per un nuovo trattato START sono iniziati a maggio 2009 e il nuovo accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2011. Secondo i termini del trattato, gli Stati Uniti e la Russia avrebbero dovuto rispettare i vincoli stabiliti dal trattato sulle armi strategiche entro il 5 febbraio 2018. Il numero complessivo di armi su ciascun fronte non doveva superare i 700 missili balistici intercontinentali.