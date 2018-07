Damasco invia lettera all'ONU dopo i bombardamenti della coalizione occidentale

In precedenza era stato riferito che a seguito dei bombardamenti aerei in due villaggi vicino al confine con l'Iraq erano rimasti uccisi più di 30 civili, mentre a decine si contavano i feriti.

"Non v'è alcuna giustificazione per questa aggressione spregevole, non ci sono pretesti che giustifichino il massacro della coalizione, in quanto conoscono bene la geografia del territorio. I bombardamenti sono stati compiuti con l'obiettivo di intimidire la gente, che si opponeva alla presenza di unità paramilitari delle cosiddette "Forze Democratiche Siriane" nei loro villaggi", l'agenzia stampa siriana Sana riporta un passaggio della lettera.

Il ministero degli Esteri siriano ha osservato che la coalizione ha successo solo nell'uccidere i civili siriani e distruggere le infrastrutture dei centri sul fiume Eufrate, tra cui ponti, scuole ed impianti elettrici.