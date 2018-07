Theresa May chiede a Trump di sottolineare l'unita della NATO nei colloqui con Putin

Il primo ministro britannico Theresa May ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante i colloqui con il capo di Stato russo Vladimir Putin a sottolineare l'unità della NATO.

"Ho accolto con favore l'incontro del presidente Trump con il presidente Putin, ma è importante parlare con lui da una posizione di forza e unità che dimostra la NATO", — ha detto la May in una conferenza stampa congiunta con Trump, rivolgendosi all'inquilino della Casa Bianca.

Il primo ministro britannico Theresa May ha dichiarato inoltre che insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata concordata la necessità di dialogare con la Russia, ma allo stesso tempo occorre opporsi alle azioni che "minano la democrazia".

"Per quanto riguarda la Russia, ho ringraziato il presidente Trump per il sostegno dopo la notizia vergognosa dell'uso di un agente nervino a Salisbury, dopo che ha espulso 60 agenti dei servizi segreti russi. Ho salutato con favore il suo incontro con il presidente Putin ad Helsinki di lunedì. Siamo d'accordo nel ritenere importante il dialogo con la Russia da una posizione di forza e unità, ma occorre continuare a respingere tutti i tentativi volti a minare le nostre democrazie," — ha dichiarato la May.