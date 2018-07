Grecia espelle 2 diplomatici russi

Il giornale specifica che le misure riguardano "azioni illegali contro la sicurezza nazionale" e "servono come risposta alle azioni illegali nel territorio greco, che rappresentano un'ingerenza negli affari interni della Grecia".

Tra le accuse contro i diplomatici il tentativo di raccogliere e rendere pubbliche informazioni riservate, nonché la corruzione di funzionari governativi.

"L'iniziativa di Atene non è "un fulmine a ciel sereno", ma viene in risposta ad una serie di azioni coordinate per cercare di espandere l'influenza della Russia in Grecia", si chiarisce nell'articolo.

Allo stesso tempo si sottolinea che la Grecia vuole mantenere buoni rapporti con la Russia, promuovere l'amicizia tra i due popoli, la cooperazione dei governi e delle associazioni civili. Tuttavia, secondo le fonti, può avvenire solo sulla base della parità e del reciproco rispetto della sovranità e dell'indipendenza dei due Paesi.

Atene è sempre stata particolarmente prudente nei rapporti greco-russi, per esempio a seguito del caso Skripal la Grecia non ha seguito l'esempio di altri Paesi occidentali che avevano espulso diplomatici russi, ricorda "Kathimerini".

Il giornale sostiene che la Russia ha cercato di interferire in problemi nazionali particolarmente delicati e negli interessi della Grecia nei Balcani, in particolare sulla questione del nome della vicina Macedonia.

"Le fonti diplomatiche sottolineano che la decisione di Atene è legata esclusivamente alle azioni di queste quattro persone, non ai generali buoni rapporti della Grecia nei confronti della Russia", si legge nell'articolo.