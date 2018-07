Brexit, fonte: la Gran Bretagna abolirà la libera circolazione

Londra è stata criticata per il ritardo nella pubblicazione di un documento ufficiale con le condizioni alle quali il Regno Unito intende negoziare l'uscita dall'UE. Il ministero degli Esteri britannico ha promesso di fornire la sua versione definitiva giovedì prossimo.

"Secondo il documento, la libertà di movimento è giunta al termine: la Gran Bretagna si aspetta di prendere il controllo del numero di persone che entrano nel paese", ha detto la fonte.

Egli ha anche sottolineato che per raggiungere l'uscita del dall'UE si temeva una migrazione di massa. In particolare, il primo ministro britannico Theresa May ha definito la cessazione della libera circolazione tra la Gran Bretagna e l'UE la condizione principale della Brexit. Allo stesso tempo, Londra introdurrà un regime di mobilità speciale per lavoratori e studenti.

In precedenza il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si è dimesso a causa di disaccordi sulle condizioni per la Brexit.