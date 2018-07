Regno Unito: Ministro esteri Boris Johnson si dimette

Theresa May ha accettato le dimissioni di Boris Johnson dalla carica di Ministro degli esteri.

"Nel pomeriggio, il primo ministro ha accettato le dimissioni di Boris Johnson come Ministro degli Esteri, ringraziando Boris per il suo lavoro, e verrà annunciato a breve chi diventerà il nuovo ministro", dice la dichiarazione. nel documento ricevuto da Sputnik.

Le dimissioni di Johnson sono le seconde in 24 ore. Ieri ha dato le dimissioni il Ministro per la Brexit David Davis.

Entrambi i licenziamenti sono collegati ai disaccordi nel governo che si sono aggravati nei giorni scorsi per quanto riguarda l'approccio alla Brexit.

Johnson e Davis erano ministri chiave nell'ufficio della May, erano sostenitori di una "hard Brexit".

"Le dimissioni del Ministro degli esteri della Gran Bretagna non miglioreranno i rapporti tra Londra e Mosca, non era Johnson, ma la May a determinare il confronto con la Russia" ha detto il diplomatico russo Sergey Kyslyak.