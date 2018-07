Ungheria potrebbe bloccare dichiarazione finale della NATO su Ucraina e Georgia

L'Ucraina è riuscita ad aggirare il blocco dell'Ungheria per partecipare al vertice della NATO, tuttavia Budapest potrebbe fermare la dichiarazione finale a margine del vertice, ha riferito il capo della missione ucraina nell'Alleanza Atlantica Vadim Pristayko.

"Ci incontriamo di nuovo con l'Alleanza e discuteremo come in questo tempo l'Ucraina e la Georgia hanno fatto progressi, cosa altro deve essere fatto e quale assistenza dell'alleanza può arrivare per entrambi i Paesi," — ha dichiarato il diplomatico ucraino.

Non ha escluso che l'Ungheria potrebbe bloccare la dichiarazione di questo vertice, ma ha sottolineato che per Kiev sono più importanti i risultati di questo summit.

Il vertice della NATO è previsto l'11 e 12 luglio a Bruxelles e in questi due giorni troverà spazio l'incontro trilaterale Georgia-NATO-Ucraina.

All'inizio del mese è stato riferito che la Georgia si troverà in una situazione alquanto scomoda se si troverà nello stesso pacchetto dell'Ucraina, perché Budapest ha già annunciato che avrebbe bloccato l'integrazione di Kiev con la NATO.