I media precedenti hanno riferito che nell'agosto dello scorso anno, Donald Trump durante una riunione in cui si discutevano le sanzioni contro il Venezuela, ha chiesto ai suoi consiglieri la possibilità di un intervento militare nel territorio della Repubblica Bolivariana.

"Non sanno nemmeno come ne usciranno dopo, se cercheranno di mettere piede nella nostra patria… Diventerà un altro Vietnam per loro, il loro incubo" ha detto Cabello.

Lo ha dichiarato in una riunione dell'Assemblea Costituzionale, in cui sono state discusse le azioni dei "traditori della patria", osserva il giornale.

Prima di questo, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiamato l'esercito per essere pronto a respingere l'aggressione americana e ha dichiarato la necessità di non distrarsi per un secondo. Maduro ha anche sottolineato che Trump ha parlato della possibilità di un'operazione militare sul territorio della repubblica dopo la visita di rappresentanti dell'opposizione venezuelana a Washington.

Il Ministero degli Esteri russo ha definito inaccettabile lo scenario dell'intervento militare in Venezuela. Il dipartimento è sicuro che tali azioni non faranno che aggravare la situazione nel paese.