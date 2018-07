Trump fa previsioni di incontro con Putin

Donald Trump prima dell’incontro con Vladimir Putin ha dichiarato che “tutto andrà bene” e che “delle relazioni buone con la Russia, non sono un male ma un bene”.

"Presto incontrerò Vladimir Putin. E faremo il meglio… Come spiegare a auelle persone stupide che delle relazioni buone con la Russia e la Cina, e con qualsiasi altro paese, sono un bene e non un male" ha detto Trump ad un discorso in Montana riporta la Fox.

In precedenza si è saputo che Putin e Trump si incontreranno il 16 luglio a Helsinki. Il Cremlino ha riferito che al vertice i leader dei due paesi intendono discutere le prospettive di ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, questioni di attualità nell'agenda internazionale.

Questo sarà il primo incontro a pieno titolo tra Putin e Trump senza legami con i vertici. Un anno fa si sono incontrati per la prima volta ad Amburgo al G20, per poi comunicare brevemente in Vietnam nel novembre 2017 al vertice dell'APEC.