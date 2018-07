Germania, oggi a Berlino incontro tra Merkel e May

Il primo ministro britannico Theresa May incontrerà oggi a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel. Secondo il sito web della cancelleria tedesca i colloqui tra Merkel e May sono previsti per il pomeriggio e saranno seguiti da una conferenza stampa.

© AP Photo / Markus Schreiber Un bluff chiamato Merkel

May arriva a Berlino per discutere dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in un momento di crescenti tensioni tra Londra e Bruxelles e di incertezza in merito alle future relazioni tra la Gran Bretagna e il resto del blocco dopo la Brexit. Le due leader avranno anche l'opportunità di scambiarsi opinioni sull'attuale politica estera e di sicurezza e su questioni bilaterali.