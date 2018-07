Esperto: il vertice della NATO potrebbe presentare sorprese

L'imminente summit della NATO potrebbe presentare sorprese, data l'esperienza della partecipazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla riunione del G7, dice Sven Biskop, esperto del Royal Institute of International Relations Egmont.

Il vertice della NATO, che sarà il primo per l'attuale presidente degli Stati Uniti, si terrà dall'11 al 12 luglio a Bruxelles. In precedenza, Trump ha ripetutamente affermato che gli alleati europei di Washington dovrebbero dare un maggiore contributo alla difesa.

"L'esperienza dimostra che è meglio prepararsi all'inaspettato", ha detto Biskop a Sputnik rispondendo alla domanda se sia possibile aspettarsi qualche sorpresa dal leader americano.

I paesi del G7 al summit in Canada già due volte si sono trovati davanti ad una mancanza di unità riguardo questioni economiche e politiche. L'incontro a La Malbaie è stato persino soprannominato "G6 + Trump", riferendosi alla posizione particolare degli Stati Uniti su questioni chiave. Il leader americano ha lasciato le trattative in anticipo mettendole in dubbio.

Alla domanda se il tema sarà la ripartizione dell'onere finanziario tra i paesi del vertice NATO, l'esperto ha osservato che gli alleati europei sono ben consapevoli del fatto che hanno bisogno di costruire difese.

"E non lo faranno su richiesta del presidente della Trump, ma perché analizzano la minaccia" ha detto Biscop.

Pochi giorni dopo il vertice della NATO il leader degli Stati Uniti terrà un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki.

"Il vertice della NATO darà a tutti gli alleati la possibilità di parlare con il presidente Trump prima del suo incontro con il Presidente Putin, Trump certamente vorrà lasciare Bruxelles con una chiara visione delle promesse, che, secondo il parere degli alleati europei, dovrebbe dare Mosca" l'esperto crede.

Il vertice russo-americano è previsto per il 16 luglio. Secondo il Cremlino, verranno discusse le prospettive per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e questioni di attualità nell'agenda internazionale.

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Putin e Trump. Un anno fa si sono incontrati per la prima volta ad Amburgo a margine del vertice del G20, per poi comunicare brevemente in Vietnam nel novembre 2017 al vertice dell'APEC.