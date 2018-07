“L'Unione Europea eroga più sussidi di tutti a beneficio della Serbia”

In precedenza il commissario per la politica di vicinato e di allargamento della UE Johannes Hahn è arrivato a Belgrado per essere presente con il presidente serbo Vucic alla firma dell'accordo sull'attuazione del programma del fondo europeo IPA (assistenza nelle riforme ai Paesi candidati — ndr) per 41,2 milioni di euro nel 2018. Il documento è stato firmato dal ministro per l'Integrazione europea della Serbia Jadranka Joksimovic e dal capo della delegazione UE a Belgrado Sem Fabrizi.

"Questi fondi saranno utilizzati per sostenere il processo di integrazione europea e per la riforma della giustizia. Il valore complessivo di questi fondi per l'anno corrente è di 138 milioni di euro e secondo la UE nel periodo successivo la somma crescerà", — ha detto il presidente Vucic dopo la firma.

"L'uso di questi fondi, ad esempio, per la costruzione e la ristrutturazione di scuole e ospedali o per eliminare le conseguenze degli allagamenti ha reso chiaro all'opinione pubblica un fatto, che l'UE è la più importante e più grande fonte di aiuti a fondo perduto per la Serbia, per questo le siamo molto grati," — ha detto il capo di Stato serbo.