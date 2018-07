Per consigliere sicurezza Casa Bianca “l'incontro tra Trump e Putin significa molto”

E' molto importante che Donald Trump e Vladimir Putin abbiano un incontro a parte, non a margine di vertici internazionali, ha dichiarato a Fox News John Bolton, il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale.

Il dialogo diretto tra i due leader darà loro l'opportunità di discutere diverse questioni, comprendere le rispettive posizioni e pesare le ulteriori azioni.

Cosa vuole il presidente Trump dall'incontro con Putin? È più che un semplice tentativo di stimolare in generale il dialogo nei rapporti bilaterali? Trump spera davvero in una svolta sull'Ucraina, sulla Siria o sul controllo degli armamenti?

— Vede, in primo luogo è molto importante condurre questo incontro non ai margini di un altro vertice internazionale come il G20, come già è riuscito a fare Trump. Ora è importante avere un incontro con Vladimir Putin che tocchi diverse questioni.

Credo che sarà un incontro senza paletti rigidi, ovviamente un faccia a faccia. In ogni caso darà loro l'opportunità di discutere alcuni di questi problemi, senza guardare indietro ai tempi e ai momenti critici.

Secondo me, stabilendo questa linea di comunicazione, il presidente si aspetta di ottenere molto: vuole capire la posizione della Russia e, cosa più importante, vuole che Vladimir Putin capisca la nostra posizione. Se ci saranno delle svolte, bene. Ma francamente il semplice fatto di questo incontro solo dopo 1 anno e mezzo dall'insediamento di Trump ha un significato enorme.

Il presidente Trump crede davvero che sarà così semplice influenzare Vladimir Putin dimostrando "cordialità"?

— No. A mio parere, vuole dire che se due leader possono parlare direttamente, soprattutto se prendiamo in considerazione il sistema russo, dove di fatto Putin decide tutto, possiamo capire quali sono i principali obiettivi della Russia e su cosa dovremmo puntare.

Ma senza queste discussioni, sospese per diverso tempo per il clamore politico attorno al russiagate, non abbiamo avuto l'opportunità di trarre le nostre conclusioni. Ecco perché è di per sé importante condurre l'incontro ed avviare il dialogo.