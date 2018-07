Vienna contro le richieste d'asilo dei migranti nei centri d'accoglienza

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è intervenuto oggi contro la possibilità di chiedere asilo in Europa nelle cosiddette "piattaforme di sbarco" per i migranti.

"Se davvero permetteremo di fare qui le domande d'asilo, creeremo un fattore folle di attrazione", — ha detto Kurz alla radio Ö1, aggiungendo che "la questione è che 60 milioni di persone che fuggono in tutto il mondo automaticamente avranno il diritto di chiedere asilo in Europa."

Secondo il premier austriaco, è più ragionevole evacuare le persone dalle regioni di crisi piuttosto che spingerle a compiere una pericolosa traversata del Mar Mediterraneo.

Venerdì scorso i leader dei 28 Paesi membri della UE hanno raggiunto un'intesa sull'immigrazione, in cui viene confermata l'idea di creare su base volontaria centri di migrazione per l'accoglienza dei rifugiati in Europa, così come "piattaforme regionali per i migranti al di fuori dell'Europa. Si prevede che occorrerà fissare accordi separati per istituire tali centri.