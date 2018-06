Una fonte a Bruxelles ha detto ai giornalisti venerdì che i leader dell'UE hanno concordato la decisione politica per estendere le sanzioni contro la Russia per altri 6 mesi. La corrispondente decisione legislativa verrà presa dal Consiglio dell'UE di luglio.

"Kiev non aveva stimoli per fare qualcosa, così come ora non hanno mostrato interesse i Paesi europei del" formato di Normandia" (Germania e Francia — ndr) e l'intera Unione Europea", ha detto Chizhov ai giornalisti russi.

"Relativamente agli approcci di altri Paesi, da Roma sono arrivate dichiarazioni per bloccare le sanzioni, tuttavia più dai leader della coalizione di governo che dal primo ministro. L'Italia è solo uno dei Paesi che non nasconde la sua contrarietà alle sanzioni antirusse, tuttavia la loro voce, se è stata ascoltata, non è stata determinante", ha affermato il diplomatico russo.