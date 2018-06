"Il cambio del mandato dell'OPCW indebolisce il Consiglio di Sicurezza ONU"

La Matvienko ha osservato che in generale è un momento difficile nelle istituzioni internazionali, che hanno tenuto il mondo lontano dal caos. Ha citato come esempio le recenti decisione degli Stati Uniti, che unilateralmente sono usciti da diversi accordi internazionali e da alcune organizzazioni in seno all'ONU per contrasti politici.

Il 27 giugno i partecipanti dell'OPCW hanno approvato a maggioranza l'estensione dei poteri dell'organizzazione proposta dal Regno Unito: d'ora in poi questa istituzione potrà identificare i responsabili degli attacchi chimici.

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che Mosca considera la decisione che estende il mandato dell'OPCW illegittima.