Rappresentate russo a Bruxelles commenta i risultati del vertice UE su immigrazione

"I risultati del vertice di 2 giorni del Consiglio d'Europa non hanno lasciato un'impressione univoca. Come riconosciuto dai partecipanti degli incontri, le discussioni delle questioni migratorie si sono protratte per 9 ore e si sono concluse solo al mattino del secondo giorno, in aggiunta senza una conferenza stampa. C'era da aspettarselo date le profonde divergenze. Alla fine il testo che sono riusciti a concordare è stato abbastanza inconcludente e di compromesso, anche se inizialmente il nuovo premier italiano Giuseppe Conte aveva minacciato di porre il veto," — ha detto Chizhov ai giornalisti, commentando i risultati del vertice UE del 28-29 giugno a Bruxelles.

"Non vi è alcun motivo per considerarlo come una svolta: è da considerare un progresso? Beh, probabilmente sì tenendo conto che non poteva essere concordato nulla", ha osservato Chizhov.